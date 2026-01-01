След близо месец извън дома Наталия вече се прибира вкъщи. Новината съобщи пред NOVA нейната майка. Днес семейството организира и специално посрещане за момичето.

„Никога не съм губила надежда и я очаквах всеки ден да се върне у дома”, каза майката на Наталия - Тодорка Петрова.

До момента на разговора, Тодорка все още не беше успяла да види дъщеря си на живо. Но искаше да ѝ каже само едно нещо: „Да се прибере жива и здрава у дома. Чакам я у дома”. Двете говорили за кратко по телефона, минути след като полицията хваща Асен. „Бях много щастлива. Тя ми се обади през нощта. Каза ми: „Мамо, събирайте парички и елате да ме приберете”, после телефонът се изключи”, разказа майката.

Малко по-късно с Тодорка се свързват и от МВР. Инспекторът, с когото разговаряла, ѝ казал да бъде спокойна, както и че Асен Симеонов е арестуван и няма опасност.

„Не съм отвличал Наталия“: Първи думи на Асен Симеонов и шокиращи детайли от преследването

Майката подготви изненада за Наталия още щом влезе отново в стаята си след близо месец отсъствие. Приятели на момичето украсиха стаята ѝ с балони и организираха посрещане. Близките се надяват момичето бързо да се отърси от преживения шок.

„Не вярвам Асен да ѝ е посегнал, да ѝ направи нещо и да я е оставил гладна и жадна. Психически не знам, но физически вярвам, че е добре”, смята Тодорка.

Движил се по жп линии, крил се в ниви: Полицията разкри детайли от преследването на похитителя на Наталия

Утре прокуратурата ще поиска постоянна мярка „задържане под стража” за Асен Симеонов. До момента събраните данни категорично сочат, че става дума за „отвличане”. „Това е логичната мярка, защото трудно можем да си представим, че 11-годишно дете би желало доброволно и самостоятелно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места”, посочи говорителят на Окръжна Прокуратура – Варна Радослав Лазаров.

А Тодорка се надява мъжът да не излиза от ареста. „По-спокойна ще съм, че детето ми ще е в безопасност, също и аз”, каза тя.

Без съпротива: Кадри показват задържането на Асен Симеонов (ВИДЕО)

Идирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена на 22 юни. Това съобщи първо вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Facebook. Пастрокът ѝ Асен Симеонов, който я отвлече на 30 юни, беше задържан. Момичето и бившият партньор на майка му бяха открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. В акцията участваха полицаи от Шумен и от Варна.