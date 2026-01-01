"Не съм отвличал Наталия", това заяви Асен Симеонов, след като беше конвоиран със засилена полицейска охрана от Шумен до Четвърто РПУ – Варна.

Мъжът, за когото се смята, че е отвлякъл 11-годишната Наталия от Варна – Асен Симеонов, е установен и задържан минути след полунощ при опит да проникне в търговски обект, съобщи на брифинг в село Овчарово старши комисар Георги Гендов, директор на ОДМВР – Шумен. Издирваното 11-годишното дете беше открито тази нощ при операция в шуменското село Овчарово.

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Конкретните действия по издирването започнаха непосредствено след като мъжът беше обявен за издирване. Бяха проведени множество действия – срещи с представители на местната власт и разпространение на информационни брошури, обясни комисар Гендов. Той допълни, че мъжът е известен на органите на МВР от 2016 г. На територията на областта е извършил 13 престъпления. Има и два случая, в които продължително се е укривал и е бил издирван в продължение на седмици, каза директорът на ОДМВР – Шумен.

„Конкретните действия по залавянето започнаха на 17 юли, когато беше получена информация за извършен грабеж на пастир. По данни на пострадалия описанието на извършителя в голяма степен съответстваше на това на Асен Симеонов. Непосредствено след задържането му, на около 50 метра от мястото, беше открита Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага беше прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила“, съобщи комисар Гендов. По думите му Асен Симеонов е посочил лични мотиви за деянието, които най-вероятно са свързани с отношенията му с майката на Наталия. Той се е придвижвал с намерението да се укрива през цялото време. По негови думи през периода на издирването се е движил основно по жп линията Варна – София и през деня се е укривал в слънчогледови и царевични ниви. При задържането си не е оказал съпротива.

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„Момичето е в добро състояние. Към момента нямаме основания да смятаме, че той физически ѝ е посегнал. Наталия е под полицейска закрила и предстои да бъде предадена на близките си. Снощи тя имаше възможност да се види със своя близка, за да се успокоят както семейството ѝ, така и самата тя“, каза още комисар Гендов. По думите му задържаният ще бъде конвоиран до Областната дирекция на МВР в Шумен.

„От 17 юли до снощи изяснявахме съпричастността му към общо четири престъпления – основно кражби и грабежи. Много пъти бяхме близо до задържането му, но той е изключително ловък и добре подготвен да оцелява на подобни места. Дори мога да кажа, че това е неговото естествено местообитание“, заяви директорът на полицията в Шумен.

„Снощи в късните часове заедно с колега от ОДМВР – Варна бяхме на секретен пост в района на село Овчарово. Около 00:10 ч. забелязахме мъж, който се движеше по улицата. Незабавно предприехме действия по задържането му“, каза младши полицейски инспектор Йордан Кайряков от ОДМВР – Шумен, който участва в задържането на Асен Симеонов.

„При задържането мъжът изпълняваше стриктно разпорежданията на полицейските служители. Попитахме го къде е Наталия и той заяви, че е наблизо. Тръгнах в посочената посока и на около 50 метра, в близост до храстите, Наталия беше открита с две раници“, добави младши инспектор Кайряков.

БГНЕС

♦ Детайли за специализираната операция и как са стигнали до похитителя

В операцията са участвали над 50 служители на ОД на МВР в Шумен и Варна, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Жандармерия“. Издирването е започнало след сигнали за престъпления в района, както и проверки на места, на които Симеонов е възможно да се е укривал. В населените места са били разпространени снимки на издирваните лица, а полицаите са извършвали проверки и срещи с местни жители, ловци и горски служители.

Активните действия по издирването в област Шумен започват на 17 юли след сигнал от 55-годишен пастир, който съобщава, че в квартал „Калугерица“ на град Каспичан непознат мъж му е отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи. Преди този случай полицейски служители са проверявали места, на които Симеонов е възможно да се укрие, както го е правил преди години. Периодично са проверявани жилища на негови близки и познати. В селата са разлепени флайери със снимки на двамата издирвани и телефони, на които хората да позвънят ако ги забележат.

На 18 юли в Шумен е подаден нов сигнал от 52-годишна жена –за кражба от фургон, обособен като хранителен магазин в село Мадара. Извършителят е проникнал в търговския обект и са откраднати 20 евро и хранителни продукти.

По данни на полицията няколко дни по-късно на черен път край село Васил Друмево, Симеонов срещна 41-годишна жена и взема чантата ѝ.

Около 22:15 часа на 22 юли шофьор, който пътувал от село Дибич към село Илия Блъсково, е съобщил, че видял двама души да се движат край пътя. След последвали действия с участието на полицейски служители, водачи на служебни кучета и дронове Симеонов е задържан край търговски обект в село Овчарово. Той е задържан от Йордан Кайряков от Териториална полиция при полицейското управление в Шумен и Веселин Русев – началник на сектор „Криминална полиция“ към Първо полицейско управление във Варна.

На около 50 метра от мястото, скрита в храстите, е открита Наталия. Момичето е било в добро състояние и е прегледано от екип на Спешна помощ.

Пред разследващите задържаният е разказал, че двамата са се придвижвали пеша през различни населени места, като през деня са се укривали, а през нощта са продължавали пътя си.

Работата по документиране на престъплението по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на компетентната прокуратура.

ОДМВР Шумен

♦ Известен с прякора „Чарлито“, Асен Симеонов има регистрирани 13 престъпни посегателства

Четиридесетгодишният Асен Симеонов, известен с прякора „Чарлито“, е роден в село Снежина, община Провадия. Той е многократно криминално проявен и познат на органите на реда с множество кражби, грабежи и укриване от правосъдието.

Първото му регистрирано престъпно посегателство в областта е от май 2006 г., когато извършва кражба от хранителен магазин в село Кладенец. В рамките на същия месец краде хранителни продукти от детска градина в село Вехтово и прави неуспешен опит за кражба от магазин в село Друмево.

През 2007 г. отново е установен като извършител на редица кражби на територията на община Шумен, като прави впечатление, че избира обекти в близост до първоначално засегнатите населени места. През юли същата година извършва кражба на хранителни стоки и цигари от търговски обект в село Ветрище, а през август – от магазин в село Средня, откъдето отнема хранителни стоки, цигари и ваучери за мобилни телефони. През същия месец обира друг търговски обект в село Дибич, откъдето отново взема хранителни стоки, а от частен имот в село Вехтово - мобилен телефон.

Серията от престъпления продължава с грабеж в село Костена река, където отнема дрехи от местен жител. В средата на септемврикраде лични документи и 350 щатски долара от чужд гражданин, който почивал в паркиран товарен автомобил в района на село Дибич. През октомври Симеонов обира лек автомобил в землището на същото село, край язовир, откъдето взема лични и банкови документи. През същия месец прониква през незатворен прозорец във вила в местността „Нов екарисаж“, откъдето открадва дамска чанта, лични документи и 90 лева.

След като влизат в дирите му, криминалисти от Районното управление в Шумен установяват, че в продължение на цял месец извършителят се е укривал в подземна шахта с вход и изход в землището на село Дибич. В едно от разклоненията ѝ е имало и източник на питейна вода.

В средата на октомври 2007 г., след поредица от анализи и оперативни действия, той е установен и задържан в шуменския квартал „Тракия“. Престъпната му дейност е подробно документирана, след което Районният съд в Шумен му налага ефективно наказание „лишаване от свобода“.

През март 2009 г., непосредствено след изтърпяване на наказанието си, Симеонов възобновява престъпната си дейност и извършва кражба на цигари и захарни изделия от търговски обект в село Марково. Месец по-късно краде от заведение в село Вехтово 100 кутии цигари, 100 лева и ваучери за мобилни телефони. След като е установен като извършител и на тези две престъпления, Районният съд в Нови пазар и Районният съд в Шумен му налагат нови ефективни наказания „лишаване от свобода“.