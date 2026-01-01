Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията. Може да бъде конфискувана и част или цялото му имущество. Това заяви в ефира на „Здравей, България” по NOVA говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров.

Повдигат 4 обвинения на Асен Симеонов, едно от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив

По случая срещу Симеонов са повдигнати четири обвинения, като най-тежкото е за отвличане на малолетно лице, извършено при условията на опасен рецидив.

Според говорителя на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров първоначалните данни по делото сочат, че детето действително е било отвлечено.

„Трудно можем да си представим, че 11-годишно дете би желало доброволно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места“, коментира Лазаров пред NOVA.

Той допълни, че предстои разпитът на Наталия, който ще бъде проведен в т.нар. „синя стая“ – специализирана защитена среда за разпит на деца, станали жертва на престъпления.

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От прокуратурата уточниха още, че ако в хода на разследването бъде установено, че други лица са помагали на Симеонов да се укрива, срещу тях също ще бъдат повдигнати обвинения. Ако бъдат събрани доказателства за други извършени престъпления, обвинителният акт ще бъде допълнен.

Лазаров посочи още, че макар законът да предвижда възможност за доживотен затвор, подобно наказание се налага само при изключително тежки случаи и съдът ще прецени дали са налице необходимите предпоставки.

Междувременно адвокат Димитър Марковски коментира, че фактът, че момичето е тръгнало с пастрока си, не изключва престъплението отвличане, тъй като става дума за 11-годишно дете, което не може да формира напълно самостоятелна и правно валидна воля.

По думите му, възможността за налагане на доживотен затвор не е изключена, предвид тежкото криминално минало на обвиняемия и характера на престъплението, но за подобна присъда ще са необходими категорични доказателства. Ако бъде осъден на лишаване от свобода, съдът може да увеличи наказанието заради опасния рецидив и останалите престъпления.

Адвокатът подчерта и че добрата новина е, че към момента детето е в добро психическо и емоционално състояние. Предстои да бъде изготвена психолого-психиатрична експертиза, която да оцени евентуалните последици за Наталия, както и оценка от Агенцията за закрила на детето относно средата, в която тя следва да бъде върната след приключване на първоначалните действия по разследването.

По информация на разследващите, Асен Симеонов е посочил лични мотиви за действията си, свързани с отношенията му с майката на Наталия, с която наскоро се е разделил. Той има 12 предишни присъди за кражби и насилствени престъпления. Очаква се днес съдът да реши дали да му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.