Аз лично се чувствам малко по-спокоен, министърът на отбраната ни увери, че са взети възможно най-високите мерки за сигурност в държавата. Това каза пред медии по повод разполагането на американски самолети в авиобаза „Безмер” кметът на едноименното село Росен Русев след участието си в среща на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на местната власт в област Ямбол.

Министърът успя да ни обясни, че решението е било трудно, но най-правилното към този момент, каза още кметът на село Безмер. По-спокоен съм, ще предам това, което той ми каза на жителите на селото, допълни още кметът.

Може би голяма част от хората ще го разберат, но ще има и такива, които няма. Разбирам, че за ситуацията, в която се намира държавата ни, това е най-правилното към момента, посочи Русев.

Протест ще има тази вечер. Аз не съм негов организатор, но ще бъда там. И ако хората искат – ще им предам казаното от министъра, допълни Росен Русев. Той потвърди, че е предал папката с подписите на 3249 жители от 26 села в областта против разполагането на американските самолети. „Министър Стоянов благодари и уважи подписката ни”, каза кметът на Безмер и отново каза, че е по-спокоен, защото „с толкова разбран министър” не е разговарял досега.

На срещата в Областна администрация – Ямбол присъстваха още кметове на села, както и кметовете на петте общини в регион Ямбол. В сряда кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово и Болярово излязоха с обща позиция, в която изразиха несъгласие с разполагането на самолети-цистерни на авиобаза „Безмер”.

След днешната среща с военния министър кметовете на общини не коментираха проведените разговори.