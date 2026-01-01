В никакъв случай правителството не се отказва от строежа на Детската болница, в това увери и успокои здравният министър Катя Ивкова на извънреден брифинг пред медиите.

Тя обясни, че не е необходимо да се предоставят и гласуват допълнителни средства, тъй като няма опасност от липса на такива за изграждането на болницато.

"Дружеството "Здравна инвестиционна компания за детска болница" разполага с над 46 млн. евро в сметката си, в бюджета си. Тоест за тази година, за изграждане на Детска болница не е необходимо да бъдат предвиждани средства. Още повече знаете в каква правна безпътица е този проект в момента. Процедурата за проектиране и авторски надзор за Детската болница беше публикувана през март тази година, след това беше обжалвана, след КЗК излезе с решение, с което постанови, че жалбоподателят има основание, след което ръковоството на "Здравна инвестиционна компания" внесе жалба пред Върховния административен съд. Тоест в момента самата процедура е стопирана, тъй като е в съда. Но реално за тази година всъщност не е необходимо да се предоставят допълнителни средства, тъй като има над 46 млн. евро", допълни министър Ивкова.

След два дни на дебати и гласуване парламентът прие окончателно държавния бюджет за 2026 г. С него се залага дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро, дава се възможност за нов дълг до 10,1 млрд.евро. От опозицията поискаха обяснение и остро разкритикуваха високия дефицит, както и това, че в план-сметката на държавата няма предвидени пари за изграждането на Националната детска болница.

Очаквайте подробности!