55-годишен румънски шофьор на тир се опита да прегази гранични полицаи на буферния паркинг в Русе. Мъжът е задържан за 72 часа, съобщиха от Районната прокуратура, цитирани от БНТ.

Той е влязъл в остър спор със служител на паркинга, проявил е агресия и го е заплашил с метална щанга, след което умишлено е потеглил с камиона си към граничните полицаи.

По случая са разпитани свидетели и е назначена съдебномедицинска експертиза.

Ако водачът бъде признат за виновен за хулиганство на пътя, може да получи наказание до пет години лишаване от свобода.