Европейската комисия изрази днес удовлетворение от новите 10-процентни мита за вноса в САЩ, като отчете, че те съответстват на постигнатото по-рано търговско споразумение с Вашингтон. Говорител на комисията поясни, че според споразумението митата може да достигнат 15 на сто и обявеният нов митнически режим се вписва в тези рамки, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Важно е да отбележа, че новият режим изцяло възстановява допълнителните изключения от облагане за ЕС, каза говорителят. Очакваме САЩ да продължат да спазват двустранното споразумение, добави той.

Предвижда се новите мита да заменят временните, въведени след решението на Върховния съд на САЩ, посочи говорителят. Той обясни, че приложението на временните мита изтича днес, затова и САЩ са обявили новия митнически режим. Изпълнихме нашата част от споразумението, европейските мита влязоха в сила от 1 юли, отбеляза говорителят.

Европейската комисия и САЩ договориха през 2025 г. рамка за търговско споразумение, което целеше да избегне по-широка ескалация на спора за митата между двата икономически партньора. В центъра на преговорите бяха американските допълнителни мита върху европейски стоки и условията за достъп до двата пазара.

Според договорената рамка САЩ могат да прилагат мита върху вноса от Европейския съюз до 15%, като част от постигнатия компромис между Вашингтон и Брюксел. Европейската комисия посочи, че новият режим с 10-процентни мита попада в тези параметри и възстановява предвидените изключения за определени европейски стоки.

Новите мита заменят временни мерки, въведени след решение на Върховния съд на САЩ, свързано с предходния митнически режим. Според Европейската комисия срокът на действие на временните мита изтича, което е довело до въвеждането на новите правила.

ЕС от своя страна вече е изпълнил поетите ангажименти по споразумението, като европейските мита са влезли в сила от 1 юли.

Търговските отношения между ЕС и САЩ са сред най-значимите в света, но през последните години бяха белязани от спорове за индустриални субсидии, достъп до пазари и защитни мерки. Новото споразумение цели да осигури по-предвидими условия за бизнеса от двете страни на Атлантика и да ограничи риска от нова серия ответни мита.