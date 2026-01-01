Прокуратурата във Видин внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за въвеждане в заблуждение с цел имотна облага, съобщиха от обвинението.

Според обвинението, въпреки че е юрист, обвиняемият никога не е придобивал адвокатска правоспособност и не е членувал в адвокатска колегия.

През 2023 г. той заблудил мъж, обвиняем по наказателно производство за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство, че е адвокат и може да поеме защитата му срещу възнаграждение.

Не ставай следващата жертва: Как да се предпазим от инвестиционни, търговски и романтични измами

Пострадалият подписал пълномощно, с което го упълномощил като свой защитник, и в периода от март 2023 г. до 7 март 2024 г. му заплатил 3 740 лева - както в брой, така и посредством парични преводи.

През целия период той е поддържал заблуждението, че представлява законно клиента си пред Софийски градски съд. Обвиняемият неколкократно уверявал мъжа, че съдебните заседания се отлагат и че не е необходимо да се явява в съда.

В резултат на това пострадалият не се явил на насроченото заседание на 6 март 2024 г., поради което мярката му за неотклонение била изменена от „подписка“ в „задържане под стража“.

Едва след задържането си той се усъмнил в действията на обвиняемия. За следващото съдебно заседание упълномощил друг защитник, а в хода на разследването било установено чрез справки от Висшия адвокатски съвет и съответната Адвокатска колегия, че той никога не е бил адвокат.

Делото продължава в съда.