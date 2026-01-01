Ръководството на „МБАЛ -Силистра“ АД пое ясен ангажимент да положи всички усилия за възстановяване в най-кратки срокове на дейността на Педиатричното отделение, Отделението по нервни болести, Отделението по инфекциозни болести и „Ревматология“.

Ангажиментът беше заявен по време на среща в Министерството на здравеопазването, ръководена от министър Катя Ивкова. В разговора участваха политическото ръководство на МЗ, председателят на Съвета на директорите на болницата Росен Димитров, заместник-председателят д-р Десислава Велковска-Панкова, изпълнителният директор д-р Васил Славов и подуправителят на НЗОК д-р Асен Меджидиев.

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По време на срещата стана ясно, че напрежението в лечебното заведение е възникнало и ескалирало на фона на сериозни разногласия между членовете на Съвета на директорите.

Министерството на здравеопазването подчерта, че вътрешните управленски спорове не могат да се пренасят върху медицинските екипи и пациентите, нито да ограничават достъпа на хората до своевременна медицинска помощ.

Министерство на здравеопазването

“Пациентите и медицинските специалисти не могат да бъдат заложници на управленски разногласия. От ръководството на болницата очакваме не взаимни обвинения, а незабавни действия и видим резултат - възстановена дейност, спокойствие за екипите и сигурност за пациентите. Детското здраве е безусловен приоритет и компромис с него няма да бъде допуснат”, заяви министър Катя Ивкова.

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Изпълнителният директор д-р Васил Славов посочи, че финансовото състояние на болницата е стабилно. По думите му, извън кадровите последици от настоящото напрежение и подадените заявления за напускане, няма друг кадрови или финансов проблем, който да възпрепятства нормалната работа на лечебното заведение.

След разговора ръководството на МБАЛ - Силистра пое отговорност да предприеме необходимите кадрови и организационни действия за възстановяване на дейността на четирите засегнати структури възможно най-бързо. Успоредно с това членовете на Съвета на директорите ще продължат диалога помежду си, за да бъде овладяно напрежението и да бъде възстановена нормалната работна среда.

Министерството на здравеопазването остава в постоянен контакт с ръководството на лечебното заведение и ще предприеме действия в рамките на своите правомощия.