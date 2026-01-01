Указанията за финансова дисциплина, изпратени от Министерството на здравеопазването (МЗ) до второстепенните разпоредители с бюджет към МЗ, не предвиждат съкращения и неизплащане на извънреден труд в лечебните заведения. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на работна среща с представители на Национален синдикат “Защита”, съобщиха от МЗ.

В разговора участваха и заместник-министрите Ивиан Бенишев и Петко Салчев. В центъра на дискусията бяха възнагражденията на работещите в системата, справедливото и ефективно разпределение на бюджетните средства, както и необходимостта от подобряване на условията на труд в лечебните заведения.

В отговор на изразените от синдикатите притеснения министър Ивкова увери, че положеният извънреден труд на служителите ще бъде изплащан и че съкращения на незаети щатни бройки в тези структури няма да бъдат предприемани.

Представителите на синдиката поставиха въпроса за необходимостта от по-справедлив механизъм за разпределение на финансовия ресурс в здравеопазването. Министър Ивкова изрази съгласие, че това е правилният подход, като подчерта, че проблемите в системата са натрупвани с години и изискват последователни и устойчиви решения.

По време на срещата специално внимание беше отделено на състоянието на спешната помощ. Министър Ивкова информира синдикалните представители, че през последните дни лично е посетила спешното отделение в Перник, за да се запознае на място с напредъка на ремонтните дейности.

Тя припомни, че проектът за модернизация на спешната медицинска помощ се забавя с години, а поради загубено европейско финансиране в минал период, към момента дейностите се довършват изцяло с национални средства. Във връзка с риска част от обектите да останат незавършени, министърът посочи, че обмисля поредица от посещения в страната, за да инспектира лично хода на строително-ремонтните процеси.

В края на срещата министър Ивкова подчерта значението на открития диалог между институциите и синдикалните организации и призова за конструктивно партньорство в търсенето на решения за сектора.

В началото на юни Катя Ивкова имаше работна среща с представители на КТ "Подкрепа". Ще инициираме започването на преговорите за колективен трудов договор, каза тогава тя, като припомни, че последният колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване“ е изтекъл на 12 април 2024 г.