Софийската градска прокуратура е разпоредила проверки по множество сигнали, постъпили от народни представители, адвокати и граждани, свързани с твърдения за използването на данни от резервационните записи на пътниците (PNR), съобщиха от прокуратурата във връзка със засиления обществен интерес по темата.

От СГП посочват, че проверките са възложени на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт и имат за цел да установят относимите факти и обстоятелства по изложените в сигналите твърдения. Според прокуратурата всички действия се извършват при стриктно спазване на закона и в рамките на правомощията ѝ, като следва да бъде преценено дали има достатъчно данни за извършено престъпление.

Конкретните действия по проверката са възложени на Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР, която ще ги извърши в сроковете, предвидени в Закона за съдебната власт.

Предстои да бъдат извършени комплексни проверки по указания на прокуратурата. След приключването им резултатите ще бъдат докладвани на наблюдаващия прокурор, който ще прецени дали са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и започване на разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

От Софийската градска прокуратура заявяват, че ще информират своевременно обществеността за резултатите от проверките.