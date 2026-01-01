Танкери за втечнен природен газ (LNG) са възобновили движението си през Ормузкия проток през последните дни, сочат данни за проследяване на мореплаването, цитирани от Ройтерс.

Още 22 кораба, свързани с Япония, са напуснали Персийския залив от вторник насам, съобщиха японските власти. Трафикът продължава въпреки подновяването на войната между САЩ и Иран.

Корабните компании и правителствата следят отблизо какво се случва около Ормузкият проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ, на фона на новите атаки между воюващите страни.

Въпреки това поне пет баластни танкера за втечнен природен газ са влезли в протока през последните дни, сочат данни на „Кплер" (Kpler) и Ел Ес И Джи (LSEG).

Сред корабите са „ГасЛог Шанхай“ (GasLog Shanghai), контролиран от гръцката корабна компания „ГасЛог“ (GasLog), както и свързаните с „КатарЕнерджи“ (QatarEnergy) съдове „Ал Самря“ (Al Samriyа), „Ал Дафна“ (Al Dafna), „Ал Гатара“ (Al Gattara) и „Ал Раян“ (Al Rayyan).

„ГасЛог Шанхай“ и „Ал Раян“ вероятно са преминали през пролива през нощта - забелязани са извън Ормузкия проток на 9 юли, сочат данните.

Другите три кораба на „КатарЕнерджи“ са последно регистрирани извън протока покрай западния бряг на Индия преди няколко седмици – „Ал Самря“ и „Ал Гатара“ около 18-19 юни, а „Ал Дафна“ - на 29 юни.

И двете компании не отговориха на запитване за повече информация от Ройтерс.

Супертанкерът за суров петрол „Нисос Кеа“ (Nissos Kea) влезе в протока вчера, докато корабът от същия клас „Лила Вадинар“ (Lila Vadinar) излезе.

„Различното в момента спрямо началото на конфликта е, че Иран атакува кораби, които минават през оманския коридор, което означава, че преминаващите ще ползват по-често иранския“, каза Ксавие Танг, старши пазарен анализатор във „Вортекса“ (Vortexa).

Междувременно 22 кораба, свързани с Япония, включително шест големи танкера за суров петрол, преминаха през Ормузкия проток между 7 и 9 юли, оставайки само 4 кораба в Персийския залив. Това заяви министърът на транспорта на Япония Ясуши Канеко по време на пресконференция, цитиран Ройтерс.

Служител на отдела за отвъдморско кораблаване на министерството отказа да коментира как е била гарантирана безопасността на корабите предвид опасения за сигурността.

Броят на корабите, свързани с Япония, в Персийския залив е намалял от 45 съда с около 1100 членове на екипажите в началото на конфликта до 4 кораба с около 100 души общо, заяви говорител на Асоциацията на японските корабособственици.