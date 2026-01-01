Най-студеният град в Сърбия тази сутрин е в югозападната част на страната – Сиеница, където бяха измерени само 5 градуса по Целзий, съобщи Републиканският хидрометеорологичен институт (РХМИ) на сайта си, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

По актуални данни 7 градуса е в Копаоник, 8 градуса в Цариброд, с градус по-високо в Куршумлия, Зайчар и Пожега.

Най-горещият град тази сутрин е сръбската столица Белград, където температурата е 16 градуса.

Сиеница е разположена на Сиенишкото плато в югозападната част на Сърбия, на около 1000–1100 метра надморска височина, и е известна като едно от най-студените населени места на Балканите. Поради високата надморска височина, честите температурни инверсии и специфичния релеф, градът редовно регистрира едни от най-ниските температури в страната както през зимата, така и през летните месеци.

През зимата в Сиеница често се измерват температури под минус 20 градуса, а абсолютният минимум, регистриран в района, е под минус 35 градуса. Дори през юли и август нощите могат да бъдат необичайно студени, като температурите понякога падат до едноцифрени стойности.

Заради тези климатични особености Сиеница често е наричана „сръбският Сибир“ и почти всяко лято попада в новините с най-ниските сутрешни температури в страната.