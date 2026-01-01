През следващите дни в много европейски градове се очакват рекордни температури, като на места те ще достигнат близо 40°C.

„Горещите вълни не са просто неприятни – те са сред най-смъртоносните метеорологични явления в Европа, но повечето здравословни проблеми, свързани с жегата, могат да бъдат предотвратени с прости мерки“, заяви пред „Евронюз“ Тиаго Вилануева, председател на Европейския съюз на общопрактикуващите и семейните лекари.

При продължителни горещини организмът по-трудно регулира температурата си и отделя излишната топлина, което увеличава риска от топлинно изтощение и топлинен удар. Допълнителното натоварване за охлаждане на тялото оказва влияние и върху сърцето и бъбреците.

Останете на прохладно

Това лято в голяма част от Европа температурите ще надхвърлят 30°C, а на много места ще има и т.нар. тропически нощи – когато температурите не падат под 20°C.

Липсата на нощно охлаждане натоварва сърдечно-съдовата система, нарушава съня и увеличава здравните рискове.

Специалистите препоръчват да се стои на закрито през най-горещите часове, прозорците и щорите да се държат затворени през деня, а помещенията да се проветряват сутрин и вечер.

Световната здравна организация препоръчва използването на вентилатори само при температури под 40°C. Над тази граница те могат да раздвижват горещ въздух и да загряват допълнително тялото.

Ако се налага да излизате навън, носете свободни светли дрехи от памук или лен, които позволяват на кожата да диша и едновременно я предпазват от UV лъчите.

Пазете се от слънцето

Избягвайте пряката слънчева светлина, особено около обяд, и нанасяйте слънцезащитен крем на всеки два часа.

Това намалява риска от изгаряния и рак на кожата. Ако кожата започне да се зачервява, изсъхва или пари, нанесете нов слой защита.

Носете шапка или козирка и използвайте слънчеви очила с UV защита. Според специалистите кафявите, зелените и сивите стъкла осигуряват най-добра защита.

Пийте достатъчно течности

Редовният прием на вода е от съществено значение през горещите дни. СЗО препоръчва между два и три литра вода дневно.

Не чакайте да ожаднеете, предупреждава Вилануева. Добре е също да ограничите алкохола и кофеина, тъй като могат да засилят обезводняването.

Следете за предупредителни симптоми

Дори при спазване на всички препоръки е възможно да се почувствате зле при екстремни горещини.

Сред ранните признаци на топлинно изтощение са замайване, гадене, умора, слабост и обърканост.

При подобни симптоми трябва незабавно да се охладите, да приемате течности и да потърсите медицинска помощ, ако състоянието се влошава.

Кои са най-застрашени?

Най-уязвими са хората над 65 години, страдащите от хронични заболявания, бебетата и малките деца, социално изолираните хора, работещите на открито и бездомните.

Децата се загряват по-бързо заради по-високия си метаболизъм и по-слабата способност за изпотяване.

Повишен риск има и за хората, приемащи определени лекарства, тъй като някои медикаменти могат да нарушат способността на организма да регулира температурата си и да поддържа нормална хидратация.