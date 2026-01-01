Около 20 декара горят в землището на санданското село Лешница. Това съобщиха от Районната служба за "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожар на голям фронт край магистрала „Струма“, мъж е с тежки изгаряния

По информация на пожарникарите е засегнато поле със сухи храсти и треви. На място са няколко екипа на пожарната.

Пострадалият при пожара край АМ „Струма“ е в Клиниката по изгаряния на „Пирогов“

Пожар между селата Левуново и Генерал Тодоров избухна в четвъртък. Пожарът засегна стотици декари.