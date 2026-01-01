Климатичните промени на планетата продължават и ще продължат още столетия, дори ако човечеството премахне причината за тях – емисиите на парникови газове в атмосферата. Метеорологичните аномалии само потвърждават общата тенденция, се казва в материал на Би Би Си.

„Студовете не отменят глобалното затопляне“, обяснява Световната метеорологична организация на ООН и добавя: „Времето е краткосрочни климатични събития. Климатът е история, измервана в десетилетия.“

ООН подчертава, че въпреки периодичните отклонения от нормата – студове и жеги – средната температура на планетата се повишава с рекордни темпове за последните 10 хиляди години. Последните 11 години, от 2015 до 2025 г., са били най-горещите в цялата история на наблюденията.

Затоплянето усилва „люлеенето“ на времето и засилва екстремните метеорологични явления. По данни на ООН, дългосрочните климатични промени не изключват периодични застудявания в отделни региони.

Като цяло обаче студът се превръща във все по-рядко явление в един затоплящ се свят. Данните на Световната метеорологична организация показват, че повторения на студени лета като това от 1953 г. стават все по-редки.

„От 1950 г. насам честотата и интензивността на екстремните студове в глобален мащаб намаляват, а средните зимни температури се повишават“, отбелязват метеоролозите.

Климатичните промени понякога забавят полярния вихър – двигател на въздушната циркулация в атмосферата над Арктика. В резултат маси студен въздух се насочват на юг и развалят великденските празници и майските почивни дни. За белите мечки това означава своеобразна „ваканция“, без да напускат естествената си среда.

Това обаче е още една тревожна новина за планетата, тъй като повишаването на температурите в Арктика ускорява топенето на ледовете. Белият лед отразява слънчевата светлина, докато тъмните води на северните морета я поглъщат и допълнително ускоряват затоплянето.

„Около 90% от излишната топлина, причинена от глобалното затопляне, се акумулира в океана“, посочват учените от климатичната организация на ООН. „Средногодишната температура на морската повърхност през 2025 г. е била с 0,49 градуса по Целзий по-висока спрямо базовия период 1981–2010 г.“

Половин градус изглежда малко отклонение, но в мащаба на Световния океан това е изключително значимо. Традиционно именно повишение от около +0,5 градуса по Целзий е прагът, след който започва ключово климатично явление – феноменът „Ел Ниньо“.

Рекорден „Ел Ниньо“

С „Ел Ниньо“ е свързано важно, макар и временно, затопляне на планетата.

Феноменът се дължи на отслабване на ветровете, при което затоплените повърхностни води се разливат в Тихия океан между Южна Америка и Азия, възпрепятствайки нормалната циркулация на студени води от дълбочина. В периоди на „Ел Ниньо“ океанът се затопля.

Съществува и противоположно явление „Ла Ниня“, когато насрещните ветрове изтласкват топлината от повърхността към дълбините. То току-що приключи, но не доведе до осезаемо охлаждане на планетата, което засили тревогата сред климатолозите.

Редуването на тези явления не променя общото количество енергия на Земята, за разлика от глобалното затопляне, но временно усилва неговия ефект. Учените прогнозират, че тази година „Ел Ниньо“ може да бъде особено силен.

Предишният „Ел Ниньо“ не беше толкова мощен. Въпреки това през зимата на 2023–2024 г. той повиши температурите на световния океан до рекордни нива и в крайна сметка 2024 г. стана най-горещата година в историята на наблюденията.

Колко сериозна ще бъде ситуацията този път, ще стане ясно през май–юни. Самият феномен „Ел Ниньо“ ще се прояви напълно едва през декември–януари – затова перуанските моряци са го нарекли „Младенеца“ (El Niño), в чест на Младенеца Христос.