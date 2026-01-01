Галя Василева от 2 МИР Бургас положи клетва като народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Тя заема мястото на Любен Дилов, който не успя да положи клетва като депутат поради заболяване. Той почина на 2 юни.

Любен Дилов-син почина на 2 юни в болница.

Роден е на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя Любен Дилов.

Любен Дилов-син не се закле като депутат заради инсулт

Дилов-син беше депутат в 40-то, 45-тото, 46-тото, 47-тото, 48-тото, 49-тото, 50-тото, 51-ото Народно събрание. Той бе избран за депутат в 52-рото, но не положи клетва.

Днес депутатите ще обсъдят и гласуват на първото четене на промени в т. нар. удължителен бюджет, с които се предлага вдигане размера на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро.