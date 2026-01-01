Най-малко 10 души бяха убити, а около 100 – ранени при руски удар с балистична ракета по обект в Киевска област по време на събитие, свързано с отбранителната индустрия, предаде Ройтерс, като се позова на украинските власти и на представители на военната промишленост.

Президентът Володимир Зеленски не оповести данни за атакувания обект, но посочи, че в момента се установява какво точно се е случило. „В Киевска област е в ход спасителна операция след руска ракетна атака“, написа Зеленски в социалната мрежа Телеграм.

Губернаторът на Киевска област Руслан Олийник каза, че по първоначална информация балистична ракета е поразила частен полигон, на който в този момент е имало събитие.

Украинският Съвет на отбранителната индустрия заяви, че ракетният удар е бил нанесен в момент, в който на полигона са се събрали служители на украинския военнопроизводствен сектор и добави, че Съветът не е организатор на събитието.

Валерий Боровик, основател на украинската компания за производство на дронове „Фърст контракт“ (First Contact), заяви пред украинските медии, че ракета е ударила учебен полигон, на който е имало изложение на отбранителната промишленост.

Украинският главен прокурор Руслан Кравченко написа в Телеграм, че по случая са започнали две разследвания – за военно престъпление и за небрежно изпълнение на служебни задължения при организирането на събитието.

„Разследването ще установи кой е взел решението за организиране на събитието, кой е одобрил мястото, времето и формата му, какви мерки за сигурност са били планирани и дали рисковете в условията на военно положение са били правилно оценени“, посочи Кравченко, цитиран от Укринформ.

Руските войски нанесоха удар с различни видове оръжие по обект в предградие на Киев, на мястото на демонстрация на безпилотни летателни апарати, използвани за удари по граждански обекти на територията на Русия, предаде ТАСС, като цитира изявление на руското Министерство на отбраната.

При ударите е използвано високоточно оръжие с голям обсег. В обекта, намиращ се в предградие на украинската столица, "имаше демонстрация на безпилотни летателни апарати, включително перспективни, украинско и чуждестранно производство, използвани за нанасяне на удари по граждански обекти на територията на Русия", според изявлението.

"В момента на удара на този обект са се намирали водещи разработчици и производители на безпилотни летателни апарати, представители на командването на силите за безпилотни системи на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) и на украинските спецслужби, които пряко планират и осъществяват удари по руска територия", подчерта Министерството.