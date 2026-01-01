Мощни експлозии разтърсиха няколко квартала на украинската столица Киев в нощта срещу неделя, ден след смъртоносните украински атаки срещу Русия, предаде Франс прес.

Според украинските власти засегнати са най-малко пет района на града. По-рано украинските военновъздушни сили предупредиха в „Телеграм“, че към Киев се приближават балистични ракети.

Кметът Виталий Кличко съобщи в публикация в социалните мрежи, че превозни средства горят и се издига дим в близост до търговски център в столичния Деснянски район. В Шевченковски район в центъра на града падащи отломки са предизвикали пожар в жилищен блок. Жилищен блок, супермаркет и къща са горели и в два други района на столицата – Соломянски и Святошински, добави Кличко.

Военната администрация на Киев допълни, че в Шевченковски район е засегната жилищна сграда, а в Днепровски район горят търговски и развлекателен център и превозни средства. Според информацията на украинските власти при руските ракетни удари е загинал най-малко един човек, а девет са били ранени.

Взривове са се чували дори в бомбоубежищата, според кореспондент на АФП в Киев.

От юни украинската столица редовно е подложен на руски удари с балистични ракети, които са по-трудни за прехващане. Ударите срещу Киев идват само ден след атаките с украински дронове срещу два логистични центъра в Русия, при които загинаха най-малко осем души, по информация на руските власти. Володимир Зеленски заяви, че „двете основни логистични съоръжения“, поразени в Московска и Тамбовска област, са били използвани „за доставка на санкционирани компоненти за производството на дронове и навигационно оборудване“. Московска област също е била атакувана тази нощ с над 370 дрона, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, като уточни, че „повечето от тях са били прехванати“.

БГНЕС

В събота вечерта двама души загинаха, а петима, сред които и деца, бяха ранени в резултат на поредните руски ракетни удари по Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм“.

„Русия цинично нанесе ракетни удари по жилищния сектор и гражданската инфраструктура в Одески район. За съжаление има загинали и ранени. По предварителни данни е възможно да има хора под развалините. Спасителните операции продължават“, заяви Олег Кипер.

Според изнесената от него информация в резултат на удара с ракета по територията на увеселителен парк са разрушени къщи на рибари, повредени са 8 автомобила, както и са засегнати жилищни сгради. Всички съответни служби отстраняват последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.