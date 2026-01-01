Съединените щати нанесоха нови въздушни удари срещу Иран в събота вечерта, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили (СЕНТКОМ), предаде Асошиейтед прес.

Атаката е целяла „незабавно да накаже“ Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) след смъртта на двама американски военнослужещи в Йордания при иранска атака в петък, се посочва в изявлението.

Ударите са били предназначени допълнително да намалят способността на Иран да ограничава трафика на петролни танкери през Ормузкия проток, обясниха от Централното командване на САЩ.

Междувременно иранската агенция Мехр, цитирана от Ройтерс, съобщи, че американските въоръжени сили са нанесли удари в събота вечерта в близост до южния ирански град Сирик.

Вчера СЕНТКОМ информира, че двама американски военнослужещи в Йордания са загинали в петък по време на отбранителна операция на САЩ и техни партньорски сили срещу атака с ирански балистични ракети и дронове. Един военнослужещ е изчезнал, а четирима други са били откарани в болници в Йордания, откъдето по-късно са били изписани.