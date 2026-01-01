Братята инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт са били арестувани в събота от федералните власти в Маями, съобщи американската Маршалска служба (U.S. Marshals Service), цитирана от Асошиейтед прес.

Говорителят на Маршалската служба Брейди Маккарън заяви пред АП, че съдебните документи и свързаните с тях материали засега няма да бъдат разкрити пред обществеността.

Братята Тейт са били арестувани по искане за екстрадиция от Великобритания, според запознат с въпроса източник, пожелал анонимност, тъй като не е бил упълномощен да коментира въпроса публично.

Андрю и Тристан Тейт, които имат милиони последователи в социалните мрежи, са издирвани във Великобритания, където са изправени пред обвинения в изнасилване и трафик на хора. Те имат американско и британско гражданство и живеят в Румъния от 2016 г.

През 2022 г. братята Тейт бяха арестувани в Румъния по обвинения в участие в схеми за трафик на жени с цел сексуална експлоатация. Те отхвърлиха обвиненията. Апелативният съд в Букурещ отказа да даде ход на същинското дело по същество през 2024 г. заради правни и процедурни нередности.

В началото на юли т.г. румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма официално разшири разследването срещу братята Тейт. Към обвиненията за трафик на хора и изнасилване, които бяха в основата на делото, върнато от съдиите в края на 2024 г., прокурорите добавиха пране на пари, оказване на натиск върху свидетели, избягване на изпълнението на заповеди за запор и съучастие в трафик на непълнолетно лице.

Бившите професионални кикбоксьори имат множество последователи в социалните мрежи, особено сред млади мъже и момчета, като демонстрират луксозен начин на живот.