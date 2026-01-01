Службата за гражданска отбрана на Газа съобщи, че 11 души, сред които семейна двойка и три от децата им, са били убити при израелски удари срещу палестинската територия въпреки примирието между „Хамас“ и Израел, влязло в сила през октомври 2025 г., предаде Франс прес.

Петимата членове на семейството са били убити в събота, след като при удар е бил поразен апартамент в северозападната част на град Газа, уточни службата, действаща под ръководството на палестинското ислямистко движение „Хамас“.

„Единственият оцелял от семейството е дете, което не е било в жилището по време на удара“, заяви пред АФП говорителят на Гражданската отбрана Махмуд Басал.

Телата на петимата загинали са били откарани в болница „Аш Шифа“ в Газа, потвърдиха от лечебното заведение.

Говорител на израелската армия заяви, че в град Газа е бил нанесен удар, „насочен срещу терорист от „Хамас“. Армията анализира резултатите от операцията, добави говорителят.

Според жителя на Газа Муса ал Аймави ударът е бил нанесен без предупреждение. „Изведнъж ракета удари сградата. Никой не го очакваше“, каза той пред АФП.

„Навсякъде имаше тела – убити жени, деца и възрастни хора“, добави очевидецът.

Видеозапис на АФП показва, че голяма част от фасадата на сградата е разрушена, а спасителни екипи оказват помощ на ранените.

Още трима души са били убити при израелски удар срещу група цивилни в квартал Зейтун в град Газа, съобщи още Гражданската отбрана. Информацията беше потвърдена от болница „Аш Шифа“.

Няколко часа по-късно Махмуд Басал съобщи за смъртта на жена в същия квартал след „израелски артилерийски обстрел“ срещу „палатка, в която са били настанени разселени хора“. Няколко души са ранени, а други трима са в неизвестност, допълни говорителят.

Представители на здравните служби съобщиха и за още двама загинали при други израелски атаки през деня.

Следвайки мирния план на САЩ, Израел и „Хамас“ подписаха споразумение за примирие през октомври, но почти ежедневно се обвиняват взаимно в нарушаването му.

Според министерството на здравеопазването в Газа, чиито данни ООН смята за достоверни, най-малко 1144 палестинци са загинали от влизането в сила на примирието през октомври.