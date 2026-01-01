Министерският съвет одобри предоставянето на хуманитарна помощ за Ливан и за Ивицата Газа под формата на доброволни вноски към международни организации в общ размер на 200 000 евро за посрещане на най-неотложните хуманитарни потребности на ливанското и на палестинското население в резултат на продължаващата извънредна хуманитарна ситуация в региона на Близкия изток.

Финансирането ще бъде осигурено от бюджета за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ на Министерството на външните работи и ще бъде разпределено по равно между двете хуманитарни ситуации чрез подпомагане на Хуманитарния фонд за Ливан на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Световната продоволствена програма за дейността й в Ливан, както и дейността на Международния комитет на Червения кръст, Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) и Йорданската хашемитска благотворителна организация в Ивицата Газа.

Предоставянето на спешна хуманитарна помощ от страна на България е акт на съпричастност към населението на Ливан и на Ивицата Газа, намиращо се в тежка хуманитарна ситуация в резултат на ескалиралото напрежение в региона на Близкия изток и последвалото масово разселване и ограничаване на достъпа на продоволствена помощ и услуги.