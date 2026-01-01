Израелски въздушен удар в град Газа доведе до смъртта на ученичка и раняването на няколко души, докато на Западния бряг избухнаха масови протести след смъртоносен инцидент. Данни, потвърдени от палестинската агенция УАФА, сочат, че ударът е бил насочен срещу автомобил, за който се предполага, че е превозвал член на военното крило на „Хамас“.

Израелските сили за отбрана заявиха, че целта е била военна, като изразиха съжаление за пострадалите цивилни и подчертаха усилията за избягване на жертви сред населението, съобщиха от ДПА. Очевидци твърдят, че по превозното средство са изстреляни четири ракети, но лицата в автомобила са успели да избягат.

Смъртоносни сблъсъци в Бейт Умар

Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че двама младежи на 15 и 19 години са били застреляни от израелски военни в град Бейт Умар. Инцидентът е станал при сблъсъци, провокирани от хвърляне на коктейли „Молотов“ и палене на гуми близо до еврейско селище, според информация на израелската армия.

В отговор на смъртните случаи в региона бе обявена стачка, а напрежението по Западния бряг продължава да ескалира от октомври 2023 година. Палестинските власти съобщават за над 1000 загинали през последните две години и половина на фона на често нарушавани споразумения за прекратяване на огъня.

Палестинското министерство на образованието призова за международна намеса с цел защита на учениците и образователните институции от военните действия. Подобни сблъсъци между палестинското население и еврейски заселници са чест повод за гражданско недоволство в тези територии.