Шофьор блъсна велосипедист с колата си, след което го преби в Ихтиман, съобщиха от полицията.

Около 17.45 часа на 11 юли в РУ-Ихтиман постъпил сигнал за сбиване на ул. „Димчо Дебелянов“. Пред изпратените на място полицейски служители местен жител обяснил, че докато е управлявал велосипеда си, е бил блъснат от автомобил с непознат водач, който му е нанесъл побой и е напуснал в неизвестна посока.

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Пострадалият мъж е настанен в болница с фрактура на череп и мозъчна травма, с опасност за живота.

Служителите на реда бързо разкрили и задържали извършителя на деянието. На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство.

След бързо приключване на действията по разследването и доклад на събраните доказателства в прокуратурата 34-годишният мъж от с. Градец е привлечен като обвиняем и мярката за задържането му е удължена до 72 часа.