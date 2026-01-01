Молдова съобщи, че дрон е навлязъл във въздушното ѝ пространство и е експлодирал след като се е разбил близо до югоизточното село Копанца по време на предполагаема руска атака срещу Украйна.

Молдовското външно министерство осъди „сериозното и неприемливо нарушение“ на въздушното пространство на страната по време на руските въздушни удари срещу Одеска област в Украйна.

„Този нов инцидент представлява сериозно и неприемливо нарушение на въздушното пространство на Република Молдова и потвърждава още веднъж, че агресивната война на Руската федерация срещу Украйна създава преки рискове за сигурността на нашите граждани и на целия регион“, заяви министерството, цитирано от Анадолската агенция.

То посочи, че Молдова остава ангажирана с отстояването на своя суверенитет, независимост и териториална цялост и ще продължи да работи с международните си партньори за укрепване на сигурността и устойчивостта на страната срещу подобни заплахи.