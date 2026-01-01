Молдова съобщи, че дрон е навлязъл във въздушното ѝ пространство и е експлодирал след като се е разбил близо до югоизточното село Копанца по време на предполагаема руска атака срещу Украйна.
Молдовското външно министерство осъди „сериозното и неприемливо нарушение“ на въздушното пространство на страната по време на руските въздушни удари срещу Одеска област в Украйна.
Ударний дрон типу «Герань-2» порушив повітряний простір Молдови та вибухнув після падіння поблизу села Копанка Каушанського району під час російської атаки.https://t.co/N97j6rTJRm— Букви (@Bykvu) July 13, 2026
За даними поліції, після падіння безпілотника виникла пожежа. Постраждалих немає, територію… pic.twitter.com/gu60ISgT9G
„Този нов инцидент представлява сериозно и неприемливо нарушение на въздушното пространство на Република Молдова и потвърждава още веднъж, че агресивната война на Руската федерация срещу Украйна създава преки рискове за сигурността на нашите граждани и на целия регион“, заяви министерството, цитирано от Анадолската агенция.
O dronă a căzut şi a explodat, în noaptea de duminică spre luni, în apropierea satului Copanca, din raionul Căuşeni, în sudul Republicii Moldova.https://t.co/9OW9IDFpK8— Euronews Romania (@euronewsro) July 13, 2026
То посочи, че Молдова остава ангажирана с отстояването на своя суверенитет, независимост и териториална цялост и ще продължи да работи с международните си партньори за укрепване на сигурността и устойчивостта на страната срещу подобни заплахи.