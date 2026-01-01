Премиерът на Молдова Александру Мунтяну обяви, че подава оставка, с което се стига и до оставката на цялото правителство.

Мунтяну, който заема поста от ноември 2025 г., не посочи причината за решението си.

„Днес мандатът ми като министър-председател приключва“, написа той в социалната мрежа X.

„В момента, в който осъзнах, че вече не мога да изпълнявам мандата си в съответствие с моите принципи и убеждения, избрах да се оттегля“, добави Мунтяну.

Молдова е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Бившата съветска република е разположена между Украйна и Румъния, която е член на ЕС и НАТО.

Оставката на министър-председателя води до оставка на цялото правителство съгласно конституционния ред в Молдова. Президентът трябва да проведе консултации с парламентарните сили и да номинира нов кандидат за премиер, който да получи вот на доверие от парламента.

Молдова е в ключов етап от процеса на присъединяване към Европейския съюз, след като през 2022 г. получи статут на страна кандидат, а през 2024 г. започна официални преговори за членство. През последните години страната ускорява реформите в областта на правосъдието, борбата с корупцията и енергийната независимост, като същевременно е изправена пред сериозни икономически и предизвикателства, свързани със сигурността заради войната в съседна Украйна.



