Латвийска гражданка пострада след скок от самолет с парашут в землището на село Черньово, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Около 14.30 часа вчера в РУ-Ихтиман е постъпил сигнал за пострадал парашутист на летище в землището на село Черньово. На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

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Установено е, че при планов скок с парашут от самолет латвийска гражданка е получила при приземяването травма на левия крак. Транспортирана е за лечение с фрактура на глезен.

По случая е образувано досъдебно производство.