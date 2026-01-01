30-годишен парапланерист от София, паднал върху 20-метров бор в планината Осогово, е бил спасен при акция вчера привечер, казаха за БНР от планинския спасителен отряд в Кюстендил.

Акцията е продължила над 4 часа. Мъжът е в добро състояние, без сериозни контузии.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 16:20 ч.

Парапланеристът паднал и се е оплел в клоните на върха на 20-метров бор и му е било невъзможно да слезе сам. Наблизо, зад хижа "Иглика", има площадка, от която любители на екстремни спортове стартират с парапланери, включват се и любители. Не е набрал достатъчно височина и е паднал. Към мястото незабавно е изпратен екип от шестима планински спасители от Кюстендил.

Използван е алпийски способ, за да достигнат до пострадалия и да го свалят безопасно на земята.

"Няма травми, добре е, в добро здравословно състояние е. Свален е от дървото, придружен е. Там имаше негови приятели, с които заедно практикуват този спорт. Всичко е благополучно", каза Антони Божков от спасителния отряд в Кюстендил.