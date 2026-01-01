Тийнейджър пострада след падане с тротинетка в Стара Загора, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 7 юни на ул. "Елица". Тротинетката е управляване от 16-годишно момче и спътник - 15-годишно момче.
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При спускане по път, водачът и спътника му падат. Пострадало е 15-годишното момче, което е настанено е в болница - без опасност за живота.
Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като са отчетени отрицателни резултати.