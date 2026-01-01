20-годишен водач на тротинетка пострада след удар в товарен автомобил в Габрово, съобщиха от полицията.

На 4 юни е подаден сигнал за на ул. „Генерал Николов“.

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Установено е, че 19-годишен мъж, управляващ товарния автомобил, при извършване на маневра за паркиране е спрял косо на пътното платно, с което е създал опасност за движещия се зад него водач на тротинетката.

20-годишният водач не е съобразил скоростта си с пътните условия и мократа настилка и се е блъснал в товарния автомобил.

Той се е движел без защитна каска и светлоотразителна жилетка. Пробите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.