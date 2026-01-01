13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол във финала срещу Аржентина, съобщава elnortedecastilla.es.
Инцидентът е станал в полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на Спешната помощ около 00:33 часа са постъпили сигнали за срутване на фонтан в района на Глориета дел Арбол Гордо, където се били събрали много хора, за да отпразнуват успеха на испанския национален отбор.
Un menor de 13 años fallece en las celebraciones del Mundial de Ciudad Rodrigo, Salamanca, tras ceder la estructura de una fuente pic.twitter.com/oTtAwLtdPv— Informativos Telecinco (@informativost5) July 20, 2026
На място са били изпратени екипи на местната полиция, Гражданската гвардия, пожарната и спешна помощ. Две пострадали лица са били транспортирани до здравния център в Сиудад Родриго, но едно от тях – 13-годишно момче – е починало.
Заради трагедията е активирана и специализирана група за психологическа помощ, която да окаже подкрепа на близките на загиналото дете.
Fallece en Ciudad Rodrigo un menor de 13 años en las celebraciones tras el Mundial https://t.co/lYyG6yuFZ2 a través de @heraldo_de_leon— Heraldo de León (@Heraldo_de_Leon) July 20, 2026
Градът обяви траур
Кметството на Сиудад Родриго изрази своите съболезнования към семейството на момчето и определи случилото се като огромна трагедия за цялата общност.
„Това, което трябваше да бъде празник по повод победата на испанския национален отбор на Световното първенство по футбол, се превърна в трагедия за цялото общество в Сиудад Родриго“, се казва в официалното съобщение.
TRAGÉDIE : Un jeune enfant de 13 ans est décédé en Espagne et deux autres personnes sont blessées après l'effondrement d'une partie de la fontaine de l'Arbre Gordo à Ciudad Rodrigo (Salamanque), en pleine célébration de la victoire de la Roja à la Coupe du Monde. 😢🕊️🇪🇸 pic.twitter.com/fJ4o7iB257— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 20, 2026
В знак на почит към паметта на загиналото дете знамената пред сградата на общината ще бъдат свалени наполовина в периода от 20 до 22 юли.