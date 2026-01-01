Аржентинските футболисти удряха с юмруци, ритаха и хващаха за гърлото испанските си колеги, след като финалът на Световното първенство придоби грозен вид след последния съдийски сигнал, пише Vesti.bg , позовавайки се на The Telegraph.

В проява на допълнителна липса на спортстменство, южноамериканците след това обърнаха гръб на съперниците си по време на вдигането на трофея на стадион „МетЛайф“, пише английското издание The Telegraph.

Самият мач вече беше помрачен от мръсни номера от страна на аржентинските играчи, които останаха с 10 души в 93-ата минута, когато Енцо Фернандес получи втори жълт картон. Но след като последният съдийски сигнал прозвуча при победата на Испания с 1:0 след продължения, Аржентина реагира яростно.

Леандро Паредес получи директен червен картон за предизвикване на сбиване. Това беше вторият път, в който Аржентина получава два червени картона на финал на Световно първенство, след като имаше две отстранявания при загубата си с 0:1 от Западна Германия през 1990 г.

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Резервата Науел Молина също беше основен подстрекател на боя, след като нанесе юмручен удар в тялото на Родри, капитана на Испания, докато испанските играчи тичаха по терена, за да празнуват победата си.

Молина също така се зъбеше на Родри, който избра да си тръгне, вместо да се включва в сбиване. Паредес също ритна Ерик Гарсия, преди да забие ръката си в гърлото на испанеца. Паредес също така хвърли Гави, полузащитника на Испания, на земята, докато наставаше хаос.

Лионел Скалони, треньорът на Аржентина, се опита да разтърве играчите, като издърпа дефанзива на Испания Ерик Гарсия далеч от сблъсъка. „Ние сме достойни в победата и трябва да бъдем такива и в поражението“, каза Скалони след мача.

Поведението на играчите на Аржентина получи масово осъждане, както и начинът, по който подходиха към финала.

Алън Шиърър, бившият капитан на Англия, описа инцидента като „ужасен“. По време на отразяването по BBC той каза: „Паредес нанесе два или три тежки удара в лицето на някого. Той се нахвърли върху тях. Няма място за подобно нещо. Знаем колко много означава това за тях и знаем колко боли да загубиш, но има начин, по който да загубиш. Твърде много пъти сме виждали това от Аржентина. Реакцията след последния съдийски сигнал е ужасна“.

Коментаторът на BBC Джо Харт заяви: „Имаше един човек на терена, който показа класа, и това беше Лионел Меси, който се ръкува с всеки един от тези испански играчи. Мачът свърши. Те не можеха да имат абсолютно никакви оплаквания от случилото се днес. Отвратително поведение“.

Колегата му Уейн Руни каза за поведението на Аржентина: „Изненадва ли ви? Мен не ме изненадва. Виждали сме това с Аржентина и преди. Това просто не е реакцията, която искате да видите. Видяхме част от реакцията им, след като отстраниха Англия в предишния кръг. Това е просто тъжно. Ако загубиш футболен мач, бъди достоен и си тръгни. Това е наистина жалко от тяхна страна. Това е реакция на факта, че бяха надиграни, надвити и надхитрени на футболния терен, и след това прибягнаха до това накрая. Жалко е от страна на тези двама играчи“.

Гари Невил, говорейки по ITV, отдели поведението на Паредес за критика: „Те са много конкурентоспособни и аз обичам този елемент в тях, но Паредес е просто позор през последните няколко мача, и защо съдиите му позволиха да продължи да прави това, което прави…“.

След боя по-голямата част от взаимодействията между играчите и треньорите бяха мирни. Играчите на Испания се приближиха до Лионел Меси, за да изразят съболезнования. Скалони и Луис де ла Фуенте се прегърнаха в централния кръг. Когато се раздаваха медалите, по лицето на Меси се стичаха сълзи.

След това отборът на Аржентина погледна към публиката зад вратата, обръщайки гръб, докато Испания вдигаше трофея. Аржентина беше възприела агресивен подход през целия мач, както направи и срещу Англия в изпълнения им с напрежение полуфинал в средата на седмицата.

Играчите на Скалони влизаха остро в единоборствата през цялото първо полувреме, като Алексис Мак Алистър и Николас Таляфико извадиха късмет, че избегнаха жълти картони за остри влизания в тези ранни етапи. Петима играчи на Аржентина бяха декорирани с картони в хода на финала, който влезе в продължения след ултрадефанзивна игра от страна на тима на Скалони.

Аржентина имаше 35% притежание на топката през 120-те минути и завърши мача с два удара срещу 20 за Испания. Нито един от опитите на Аржентина не беше точен.