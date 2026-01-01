15-годишно момче пострада след падане с тротинетка в Габрово, съобщиха от полицията.

На 3 юни в района на бул. „Априлов“ униформени са забелязали две лица, придвижващи се с индивидуално електрическо превозно средство и подали сигнал за спиране.

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Той се е отклонил превозното средство, като при достигане на границата на платното за движение 15-годишният пътник е паднал.

Водачът не изпълнил полицейските разпореждания, не спрял за проверка и продължил движението си в посока пл. „Капитан Дядо Никола“.

Пострадалото момче е прегледано ои освободено. Установен е и водачът - 15-годишен младеж. Пробите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.