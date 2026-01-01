Броят на загиналите при двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха Северна Венецуела преди близо месец, достигна 5208, след като властите добавиха към равносметката още 89 жертви, съобщи вчера председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от ЕФЕ.

Броят на ранените остава 16 740, а хората, останали без дом, са 17 907, се посочва в данните, публикувани в профила в Телеграм на Родригес, който е брат на изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

Освен това 23 820 души са настанени в 107 временни лагера, а властите са оказали помощ на 128 324 семейства.

След земетресенията на 24 юни са регистрирани 1388 вторични труса. Последният е бил с магнитуд 3 и е станал рано вчера сутринта на 9 км западно от Ла Гуайра, на дълбочина 3,9 км, сочат данни на Венецуелската фондация за сеизмологични изследвания.

На 24 юни Венецуела беше разтърсена от две силни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, които нанесоха тежки поражения в няколко населени места. Хиляди сгради бяха разрушени или повредени, а властите обявиха извънредно положение и започнаха мащабна спасителна и хуманитарна операция.

През седмиците след бедствието районът продължи да бъде разтърсван от стотици вторични трусове, което затруднява спасителните дейности и възстановяването. Международни организации и редица държави изпратиха хуманитарна помощ, спасителни екипи и медицински материали за пострадалите райони.