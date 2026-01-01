Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз (ЕС) и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, с ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и преначертаване на границите чрез сила. Това заяви външният министър Велислава Петрова при откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България. Събитието се провежда в столичния хотел „Интерконтинентал".

Българският народ избра да даде на правителството еднозначен мандат, който да преодолее безвремието, да преустанови определяната отвън външна политика и да позиционира България като предвидим партньор – със собствени национални интереси, но споделящ ценностите и допринасящ към съюзите, в които участва, отбеляза министърът.

Според Петрова международните партньори вече са припознали в правителството събеседник с дълъг управленски хоризонт. Те знаят, че България може, че има капацитет и възможност да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, за защита на външните граници на ЕС, добави също тя.

По всичко личи, че нашето поколение няма да има лукса да живее в дадена стабилност, на ясно очертани монолитни лагери и на общ стремеж и интереси, посочи също министърът. По думите на Петрова светът е все по-нестабилен и турбулентен и многополюсен. Все по-често в международен план се прибягва под една или друга форма до правото на силата за сметка на дипломацията и общото развитие, отбеляза тя.

Министър Петрова акцентира върху ролята на дипломацията за постигането на конкретни резултати. По думите ѝ това е важно за постигането на повече инвестиции за страната ни, за конкурентното развитие и др.

Защитата на правата на историческата и съвременната диаспора и подобряването на консулските услуги ще бъдат ключов приоритет. Наш дълг е да създадем условия за това тези, които желаят да се върнат в родината, подчерта също Петрова.

Засилването на културната дипломация също ще е приоритет.

Външният министър благодари на всички за усилията за развитието на страната с работата си като дипломати.