Анонимен моторист е дарил златни и сребърни монети на стойност над 100 000 паунда на църкви и училища в Англия, след като, по думите му, е „намерил Бог“ и е решил да използва богатството си, за да „направи нещо добро“.

Дарителят, описван като мъж с кожено мотоциклетно облекло, обикалял с мотора си различни англикански храмове и училища, където оставял ценни монети без да търси публичност. На някои места той се подписвал като „Джеймс, слуга на Живия Бог“.

Според духовници и училищни директори даренията са започнали още през юли 2022 г., но много от тях стават публично известни едва през последните месеци.

Една от най-впечатляващите находки е открита в църквата „Свети Уилфрид“ в Мелинг, графство Ланкашър. По време на подготовката за Великден духовници намират под олтара девет златни монети „Британия“ на стойност близо 30 000 паунда, придружени от бележка с надпис: „Джеймс, слуга на Живия Бог“.

Средствата ще бъдат използвани за спешни ремонти на историческата църква, която се нуждае от около 750 000 паунда за възстановяване.

Подобни дарения са получени и в църквите „Свети Петър“ в Куернмор, „Свети Тома“ в Гарстанг, „Света Маргарет“ в Хорнби, „Свети Йоан Кръстител“ в Тънстал, „Света Троица“ в Кастъртън и „Света Мария“ в Къркби Лонсдейл.

Част от монетите са били продадени, а средствата са използвани за ремонт на църковни сгради, покриви и исторически витражи.

Дарения са получили и местни училища. В началното училище в Куернмор средствата са били вложени в закупуването на нови интерактивни дъски и компютърно оборудване.

„Той каза, че вече не се нуждае от парите и просто иска да направи нещо добро“, разказва директорката на училището Фиона Ричардсън.

Местните жители наричат неизвестния благодетел „ангел-пазител“, а някои го сравняват със съвременен Робин Худ. Въпреки многобройните му дарения самоличността му остава неизвестна, тъй като той винаги е отказвал публично признание и е изчезвал веднага след като остави ценните монети.