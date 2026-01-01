Вкрая на VIII в. Балканите приличат на буре с барут, чийто фитил се намира в бляскавия Константинопол. Византия, укрепена и амбициозна под управлението на младия и енергичен император Константин VI, е решена веднъж завинаги да приключи с „българския въпрос“, пише Vesti.bg .

Край Босфора се коват планове за грандиозен поход, който да изтрие младата българска държава от картата. На пътя на тази огромна военна машина обаче се изправя един владетел, чието име историята ни често оставя в сянката на неговия наследник Крум, но чийто стратегически гений спасява България в един от най-критичните ѝ моменти. Това е кан Кардам.

През пролетта на 791 г. Константинопол е огласен от бойни тръби. Императорът лично повежда елитните си тагми на север, воден от самочувствието на наследник на Римската империя. Целта е ясна – удар в сърцето на България. Младият василевс обаче допуска фатална грешка: той подценява волята и тактическата зрялост на своя северен съсед.

Навечерието на сблъсъка при пограничната твърдина

Българското разузнаване действа безупречно. Кардам научава за движението на ромейските войски много преди те да приближат старопланинските проходи. Вместо да чака врага в Плиска, българският кан взема смело и стратегически обосновано решение – той изнася войските си напред и заема позиции в Тракия, близо до византийската погранична крепост Маркели (край днешния град Карнобат).

Когато Константин VI пристига пред стените на Маркели, той заварва българите, разположени по хълмовете и в гъстите гори наоколо. Позицията на Кардам е подбрана отлично: тя контролира подстъпите към проходите и едновременно с това лишава византийската кавалерия от възможността за маневриране на широк фронт. В продължение на няколко дни двете армии се наблюдават в напрегнато мълчание, а нервите на младия и неопитен император започват да не издържат.

Капанът се затваря: Денят на ромейското падение

Решителният ден настъпва в края на юли. Подведен от привидното спокойствие на българите и тласкан от съветите на своите придворни астролози, които му предричат бляскава победа, Константин VI решава, че моментът за атака е дошъл. Той извежда армията си от укрепения лагер пред Маркели в боен ред, но без необходимото разузнаване. Ромеите тръгват напред, разкъсвайки бойните си линии поради хълмистия и пресечен терен.

Точно това чака Кардам. В момента, в който византийските редици губят своята монолитност и се увличат в настъплението, от гористите масиви изригва съкрушителният удар на българската конница.

Атаката е толкова бърза и яростна, че превръща византийското настъпление в хаос за броени минути. Ромейските войници, притиснати в тесните долини, не успяват да организират ефективна отбрана. Българите буквално прегазват противника, а бойното поле се превръща в кървава баня за елита на империята.

Срамното бягство на василевса

Виждайки разгрома на армията си, император Константин VI губи всякакво присъствие на духа. Вместо да се опита да спаси останките от войските си, той обръща коня си и побягва позорно към Константинопол, изоставяйки всичко.

В ръцете на победоносния кан Кардам пада целият императорски лагер – огромно количество злато, сребро, скъпоценни оръжия, конете на владетеля и целият държавен обоз. Нещо повече: в битката загиват висши византийски военачалници, стратези и самият лъжепророк-астролог, който обещава триумф на василевса.

Битката при Маркели през 791 г. е повратна точка с огромно геополитическо значение. Тя не просто прекършва византийската настъпателна мощ, но и принуждава Империята малко по-късно да подпише мирен договор и да започне да плаща ежегоден данък на Плиска.

С този бляскав успех кан Кардам извежда България от дългогодишната вътрешнополитическа криза, стабилизира границите на държавата и полага здравите основи, върху които неговият приемник кан Крум ще изгради една от най-могъщите европейски империи през средновековието.

Стъпки в праха на вечността: Денят, в който човечеството угаси лунния блян

През юли 1969 г. светът затаява дъх, уединен пред екраните на черно-белите телевизори. На разстояние от близо 400 000 километра от Земята, двама мъже са напът да превърнат най-древната човешка фантазия в реалност.

На 20 юли (по американско време, в Европа вече е утрото на 21 юли) лунният модул „Орел“ (Eagle) на космическия кораб „Аполо 11“ бавно се спуска към сивата, безжизнена повърхност на нашия спътник. Когато металните крака на машината докосват праха на Морето на спокойствието, милиони хора по целия свят усещат как историята се разцепва на „преди“ и „след“.

Това е мигът, в който човечеството престава да бъде затворник на собствената си планета и прави първата си плаха стъпка в океана на Вселената.

Трагедията на секундите преди триумфа

Пътят до повърхността на Луната обаче е всичко друго, но не и гладък. Когато Нийл Армстронг и Бъз Олдрин започват финалното спускане, бордовият компютър на „Орел“ неочаквано започва да прегрява от информация и задейства поредица от аларми – код 1202.

В командния център в Хюстън инженерите държат пръсти на бутоните за прекратяване на мисията, но младият компютърен специалист Джак Гарман дава зелена светлина: компютърът просто е претоварен, но основните системи работят.

Истинското изпитание обаче тепърва предстои. Поглеждайки през илюминатора, Армстронг забелязва, че автоматичната система ги води право към огромен кратер, осеян с огромни, опасни скали. С хладнокръвие, присъщо само на опитен военен пилот, той поема ръчното управление, изправя модула и започва да търси ново, безопасно място за кацане.

Секундите изтичат безмилостно, а горивото в резервоарите намалява критично. Когато „Орел“ най-накрая утихва в лунния прах, в резервоара е останало гориво за по-малко от 30 секунди полет. Гласовете от Хюстън пропукват в радиоефира: „Хюстън, тук База на Спокойствието. „Орел“ кацна“.

Една малка крачка, която отекна в безкрая

Около седем часа по-късно, след дълга и напрегната подготовка в тясното пространство на модула, Нийл Армстронг отваря люка и бавно започва да се спуска по стълбата. Навън го очаква свят, непокътнат от милиарди години – свят без въздух, без звук, където сенките са абсолютно черни, а небето е вечна, дълбока нощ.

Когато лявата му обувка потъва в меката лунна почва, той изрича думите, които веднага се запечатват в колективната памет на вида ни: „Това е една малка крачка за човека, но огромен скок за човечеството“. Минути по-късно към него се присъединява и Бъз Олдрин, който описва гледката пред себе си с две прости, но гениални думи: „Великолепна путош“.

Двамата астронавти прекарват малко повече от два часа, събирайки скални проби, поставяйки научни уреди и забивайки американския флаг, укрепен със специална метална жица, за да изглежда, че се вее в безвъздушното пространство.

Погледът назад към синята перла

Въпреки политическия характер на мисията и гордостта на САЩ, плочата, която Армстронг и Олдрин оставят монтирана на лунния модул, носи съвсем друго послание. На нея е изписано: „Тук хора от планетата Земя за първи път стъпиха на Луната. Юли 1969 г. сл. Хр. Ние дойдохме с мир от името на цялото човечество“.

Най-великото откритие на „Аполо 11“ обаче се оказва не самата Луна, а гледката, която се разкрива от нея. Гледайки към черния хоризонт, астронавтите виждат Земята – малка, крехка, синьо-бяла перла, самотна в безкрайната пустош на космоса.

Тази гледка променя завинаги екологичното и философско съзнание на хората у дома. Полетът на „Аполо 11“ доказа, че нашите граници са само там, докъдето се простира смелостта ни да мечтаем.

Още събития на 20 юли:

1877 г. – Руско-турска война (1877–1878): Начало на Обсадата на Плевен1903 г. – Избухва Илинденско-Преображенското въстание.

1944 г. – Втората световна война: Адолф Хитлер оцелява в атентат, организиран от германския офицер Клаус фон Щауфенберг.

Родени:

356 г. пр.н.е. – роден е Александър Македонски, владетел на Древна Македония

1304 г. – роден е Франческо Петрарка, италиански поет и хуманист

1919 г. – роден е Едмънд Хилъри, новозеландски планинар и изследовател

1938 г. – родена е Натали Ууд, американска актриса

1947 г. – роден е Карлос Сантана, мексикански китарист

1980 г. – родена е Жизел Бюндхен, бразилски фотомодел

Починали:

1923 г. – умира Панчо Виля, мексикански революционер

1973 г. – умира Брус Лий, американски актьор и майстор на бойните изкуства

2017 г. – умира Честър Бенингтън, вокалист на групата „Linkin Park“