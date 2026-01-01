Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите.

С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Глобата е 1000 евро, пише БНР .

Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро.

Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи.

Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка.

Задължително е и пълното спазване на правилата за безопасност при използване на падъл бордове. С тях е забранено да се влиза в морето през нощта.

Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек.

Целта на този контрол е да се осигури спокойствие на хората, почиващи на плажа, и да се предпази околната среда от замърсяване.

Днес и утре температурите в Гърция на места ще достигнат 42 градуса, а властите призовават за изключително внимание.