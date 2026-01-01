Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че издирването на 11-годишната Наталия продължава с допълнително включени сили. По думите му човекът, който е отвел детето, познава доста добре района.

„Подробен доклад ще получа сега, защото днес ми е първият работен ден след завръщането ми. След това ще мога да го коментирам подробно.

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Активно се е работило. Надявам се и вярвам, че ще имаме резултат. Знаете какви са проблемите там. Човекът, който е отвел детето, доста добре познава района. Това не е първи случай. Има опит в оцеляването при такива условия, обясни Демерджиев.

„Правим всичко възможно и необходимо. Включихме допълнителни сили. Надявам се скоро да имаме пълна информация докъде са стигнали нашите усилия. Разбира се, ще ги засилим още повече, за да има успешен завършек“, заяви той.

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Припомняме, че 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново се издирва от края на юни тази година. Повече от 20 дни е в неизвестност. По първоначална информация детето е придружавано от 40-годишния Асен Антонов Симеонов, а по думите на близки на семейството мъжът е нахлул в дома на момичето през нощта, заплашил я е, че ако не тръгне с него, ще нарани майка му. По думите им е възникнала физическа саморазправа, при която майката е получила счупване на ръката.