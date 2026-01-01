Осми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Полицията във Варна включи допълнителни сили в издирването на момичето и бившия ѝ пастрок.

Търсенето се разшири и стигна няколко области. А до момента от мъжа и детето няма следи. Те са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта напускат село Константиново пеша, предава NOVA .

Седми ден издирват Наталия и пастрока ѝ, според психиатър мъжът се грижи за нея

От сестрата на изчезналото момиче става ясно, че през изминалата нощ е имало фалшива тревога за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите следата не се е потвърдила.

МВР

Доброволци и близки са разлепили снимки на издирваните в целия периметър от Белослав до Снежина. Към момента семейството е преустановило хаотичното търсене, за да не пречи на разследването, и изчаква сигурен сигнал.

Според близките детето е без багаж и резервни дрехи и най-вероятно е подложено на манипулация. Сестрата на Наталия призова мъжа да върне момичето.

Записи показали, че 11-годишната Наталия се движи на метри след пастрока си

Припомняме, че мащабната акция по издирването започна след изчезването на детето на 30 юни от село Константиново. По данни на разследването, след заплаха спрямо майката, момичето е напуснало дома си заедно с бившия партньор на майка ѝ Асен Симеонов.

МВР

В първите дни след изчезването са постъпили данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, който е бил претърсван с дронове и термокамери, но информацията не е потвърдена. Впоследствие периметърът на издирването е разширен.