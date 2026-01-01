прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу две жени на 60 и 52 г. за жестоко нападение на медицинска сестра в Разлог, съобщиха от обвинението.

На 12 октомври 2025 г. обвиняемата, придружена от другата жена, посетила Филиала за спешна медицинска помощ с оплаквания от изтръпване на пръст на ръката.

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След извършен преглед било установено, че артериалното ѝ налягане е в норма, поради което лекарят назначил мускулно приложение на диазепам. След поставянето на инжекцията тя е била помолена да изчака в коридора, за да подейства медикаментът.

Междувременно медицинските служители чули викове от чакалнята, свързани с недоволство от оказаната медицинска помощ. Подаден бил сигнал до органите на МВР чрез паник бутон и телефонно обаждане.

Непосредствено след това обвиняемите нахлули в шоковата зала, проявявайки агресивно поведение и отправяйки обиди към медицинския персонал. Една от тях започнала да заснема случващото с мобилен телефон.

При опит на медицинската сестра да преустанови нерегламентираното заснемане, обвиняемите ѝ нанесли множество удари с ръце, дърпали и блъскали пострадалата, вследствие на което тя изгубила равновесие и паднала.

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Нападението продължило с удари по главата и тялото. Според изготвената по делото съдебномедицинска експертиза на пострадалата са причинени разкъсно-контузна рана, отоци и кръвонасядания по различни части на главата и тялото, както и мозъчно сътресение, представляващи лека телесна повреда.

Предстои делото да продължи в съда.