Майка и 6-годишната ѝ дъщеря са настанени в УМБАЛ – Бургас след тежка катастрофа на пътя Бургас – Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал в събота сутринта в района на село Баня, допълва БНР.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 36-годишен румънски гражданин, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в автомобил, управляван от 60-годишен украински гражданин, който се е движел правомерно.

Седем души, сред които и деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич – Варна

При катастрофата е пострадала съпругата на румънския водач, която е със счупено ребро, както и дъщеря им, която е със счупена ключица. Двете са транспортирани за лечение в УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.

През уикенда в Бургаско са засечени петима пияни шофьори, като рекордьор е 42-годишен варненец, заловен зад волана в Синеморец с 2,70 промила алкохол.

Трима водачи са задържани за денонощие след употреба на наркотични вещества.