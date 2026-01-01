Продажбите на жилища са се увеличили в повечето страни от ЕС, докато в България е отчетен спад от 2,5 на сто през 2025 г., сочат данни, публикувани от европейската статистическа служба Евростат на сайта й.

Броят на жилищните сделки е намалял в 3 от 18-те държави от ЕС, за които има налични данни - Хърватия (спад от 4,1 на сто), България (спад от 2,5 на сто) и Полша (спад от 1,1 на сто). Най-голямото увеличение е регистрирано в Словения (29,9 на сто), Литва (22,8 на сто) и Австрия (21,4 на сто).

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Между 2023 г. и 2024 г. броят на продадените жилища е намалял в 6 и се е увеличил в 12 държави.

Най-голямото намаление за 2024 г. е наблюдавано в Словения (спад от 17,7 на сто), Хърватия (спад от 13,9 на сто) и Франция (спад от 9,4 на сто). Водещите държави, при които е имало увеличение, са Люксембург (47,1 на сто), Унгария (34,8 на сто) и Нидерландия (17,0 на сто).