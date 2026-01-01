Фестивалът на пясъчните скулптури в Бургас отваря врати. Официалното откриване на едно от най-любимите и очаквани събития за лятото ще е в 18:00 часа.

Духовият оркестър и малките танцьори от танцова школа „Вероник“, с ръководители Вероника Братоева и Натали Георгиева ще се погрижи за празничното настроение на първите посетители.

Приказни светове и анимационни любимци: Бургас отново е столица на пясъчните чудеса (СНИМКИ)

По традиция входът за откриването на фестивала е свободен. Посетителите ще имат възможност да видят анимационни любимци и герои от популярни видеоигри, които ще ги потопят в един приказен свят на приключения, съобщиха от Общината.

Булфото

В тазгодишното издание участват общо 13 автори. Сред тях са утвърдени имена като Филип Филипов, Георги Златев, Владимир Веселинов, Радко Вълчев, Антонио Стефанов, Евтим Войнов, Дамян Бумбалов, Калина Стойкова, Игор Христов и Добрин Вътев. В създаването на пясъчния град се включват и младите автори Христина Илиева и Явор Трайков и Георг Петров.

Булфото

По традиция фестивалът ще посреща посетители до края на септември. Мястото е добре познато - „Парк Езеро“, където всяко лято пясъкът се превръща в изкуство, а въображението няма граници.

Пясъчни герои оживяват в Бургас: Очакват ви Пес Патрул, Roblox, Мистър Бийн и още любими герои от филми и видеоигри

Фестивалът на пясъчните скулптури е сред емблематичните летни събития на Бургас и е част от културните инициативи, които подкрепят кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.