Мистър Бийн, Пес Патрул, Minecraft и Roblox вече оживяват сред пясъчните фигури в Бургас под ръцете на 13 скулптори, съобщиха от Общината.

С много въображение, талант и хиляди тонове пясък творците ще вдъхнат живот на темата „Пясъчни герои от екрана“.

От приказни светове и анимационни любимци до кинообрази и герои от популярни видеоигри - посетителите на Фестивала на пясъчните скулптури 2026 ще се потопят в истинско приключение сред персонажи, които са вълнували няколко поколения зрители и играчи.

Изкуство от пясък в Бургас: Магията на цирка оживява на Фестивала на пясъчните фигури (СНИМКИ/ВИДЕО)

В тазгодишното издание участват общо 13 автори. Сред тях са утвърдени имена като Филип Филипов, Георги Златев, Владимир Веселинов, Радко Вълчев, Антонио Стефанов, Евтим Войнов, Дамян Бумбалов, Калина Стойкова, Игор Христов и Добрин Вътев.

В създаването на пясъчния град се включват и младите автори Христина Илиева и Явор Трайков и Георг Петров. По традиция фестивалът ще отвори врати в началото на юли и ще посреща посетители до края на септември.

Мястото е добре познато - „Парк Езеро“, където всяко лято пясъкът се превръща в изкуство, а въображението няма граници. Фестивалът на пясъчните скулптури е сред емблематичните летни събития на Бургас и е част от културните инициативи, които подкрепят кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.