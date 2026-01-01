Мистър Бийн, Пес Патрул, Minecraft и Roblox оживяват сред пясъчните фигури в Бургас под ръцете на 13 скулптори.

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С много въображение, талант и хиляди тонове пясък творците вдъхват живот на темата „Пясъчни герои от екрана“.

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Булфото

От приказни светове и анимационни любимци до кинообрази и герои от популярни видеоигри - посетителите на Фестивала на пясъчните скулптури 2026 ще се потопят в истинско приключение сред персонажи, които са вълнували няколко поколения зрители и играчи.

Булфото

Булфото

По традиция фестивалът ще отвори врати в началото на юли и ще посреща посетители до края на септември.

Булфото

Булфото

Булфото

Мястото е добре познато - „Парк Езеро“, където всяко лято пясъкът се превръща в изкуство, а въображението няма граници.