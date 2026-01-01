"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 7 юли - вторник във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Сливница“, кв. „Център“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: бул. „Сливница“ от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“.

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При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на бул. „Сливница“ кръстовището с ул. „Цар Самуил“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.