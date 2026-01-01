Мащабната операция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново продължава вече седми ден, като периметърът на търсене е разширен и към съседни области. Това съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Варна старши комисар Цветан Пировски.

По думите му през последните дни издирвателните действия са били съсредоточени в районите на Аврен и Провадия, като през нощта са използвани дронове и инфрачервени камери. Постъпвали са и сигнали, които са проверявани на място до късно през нощта.

Записи показали, че 11-годишната Наталия се движи на метри след пастрока си

„Продължаваме работа, въобще не сме спирали и през почивните дни“, заяви старши комисар Пировски, като уточни, че издирването е приоритет за всички ангажирани структури на МВР.

По отношение на използването на системата BG-Alert директорът на полицията във Варна коментира, че към момента не се предвижда повторно активиране, тъй като според него обществеността е достатъчно информирана за случая.

Пировски уточни още, че доброволците на терен подпомагат операцията основно чрез очертаване на периметри, но основните претърсвания на изоставени и потенциално укрити места се извършват от полицията, тъй като доброволците нямат правомощия за такива действия. Той допълни, че координацията между екипите е ключова, тъй като използването на дронове може да бъде затруднено от присъствието на хора на терен.

Активираха системата Amber Alert заради 11-годишната Наталия

Според информацията, с която разполага полицията, мъжът, с когото се издирва детето, е пристигнал от район в Шуменско, като тамошните полицейски структури също извършват паралелни действия по случая.

Мащабната акция по издирването започна след изчезването на детето на 30 юни от село Константиново, Варненско. По данни на разследването, след заплаха спрямо майката, момичето е напуснало дома си заедно с бившия партньор на майка ѝ Асен Симеонов.

В първите дни след изчезването са постъпили данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, който е бил претърсван с дронове и термокамери, но информацията не е потвърдена. Впоследствие периметърът на издирването е разширен.

По данни на местни власти и жители на село Друмево, където мъжът е пребивавал преди изчезването, той е бил познат в района и е избягвал социални контакти, като често се е движил сам.

По темата експерти коментират, че при подобни случаи често се наблюдава комбинация от психологически контрол и емоционална зависимост, като действията на издирвания могат да бъдат както предварително планирани, така и импулсивни. Според специалисти основният риск остава свързан с укриване и промяна на местоположението.

Органите на реда отново призовават гражданите, ако забележат издирвания мъж и детето, да не предприемат самостоятелни действия, а незабавно да сигнализират на телефон 112.