Столичната община започна интензивно извънредно миене на пътната мрежа в район „Люлин“ като допълнителна мярка за подобряване качеството на въздуха след пожара в частната база за отпадъци.

Екипите работят по отстраняване на остатъчни частици в 3-ти, 4-ти и 5-ти микрорайон, както и по бул. „Добринова скала“. За гарантиране на чистотата и в непосредствена близост до инцидента, Общината пое и почистването на бул. „Банско шосе“, въпреки че трасето е под управлението на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Столична община

Столичната община продължава да мониторира данните за качеството на въздуха в района, които потвърждават, че то е напълно стабилизирано след инцидента. Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) ще остане позиционирана в района още 9 дни за допълнителна сигурност.

Столичната община призовава гражданите да следят данните за качеството на въздуха в реално време чрез официалната уеб платформа на общината.